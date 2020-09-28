Milletvekili Erol,"Artık bu fabrikanın buradan kaldırılması lazım"
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Milletvekili Erol,"Artık bu fabrikanın buradan kaldırılması lazım"

28.09.2020 15:40 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:44
Milletvekili Erol,

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 1954 yılında kurulan ve şuanda kentin merkezinde kalan çimento fabrikasının artık kaldırılması gerektiğini söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 1954 yılında kurulan ve şuanda kentin merkezinde kalan çimento fabrikasının artık kaldırılması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Gürsel Erol, beraberinde bazı siyasi partilerin il başkanlarıyla kent merkezinde kalan Elazığ Çimento Fabrikasının önüne giderek açıklamada bulundu. Milletvekili Erol, açıklamada fabrikanın şehir dışına taşınması konusunda çağrıda bulundu.

Kent merkezinde kalan çimento fabrikasının şehrin ve ülkenin ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, " Bu fabrika 1954 yılında devlet tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin çimento talebini karşılamak amaçlı Elazığ'da yapılması planlanmış ve burada yapılmıştır. Bu fabrika, Elazığ'ın ekonomisine yıllarca süre gelen ve devam etmekte olan katkısı var. Ayrıca istihdam alanları oluşturmasına katkısı var. Elazığ Çimento Fabrikası, kurulduğu günden günümüze kadar kentimizin ekonomisine ve istihdama katkısı olmuştur. Bu fabrika, üretim değerleri üzerinden şehrin ve ülke ekonomisine katkı vermesi açısından bizim için önemli" dedi.

Fabrikanın kurulduğu zaman kentin dışında olduğunu ancak zamanla kent merkezinin ortasında kaldığını anımsatan Milletvekili Erol, " Çimento fabrikası kurulduğu dönemde şehrin dışında olan bir bölgede tercih edilmiş. Ancak zaman içerisinde şehrin gelişmesine ve nüfusun artışından sonra fabrika şuanda tam Elazığ'ın merkezine gelmiş bir konumda. Etrafında yerleşim bölgeleri ve hemen üst tarafında deprem konutları var. Alt tarafta ise tarım arazileri var. Artık bu fabrikanın buradan kaldırılması lazım. Talebimiz, fabrikanın kapatılması değil, ilgili bakanlığın buradaki işletmeciye de destek vererek hem arazi tahsis yapması hem de fabrikanın taşınması ile ilgili devletin ve kamunun katkıları sağlanarak buradaki bu sorunun çözülmesi. Hatta fabrikanın kapasitesi arttırılmasını talep ediyoruz. Kapasite arttırılsın, yeni istihdam alanı oluşturulsun. Bu talebi iletmek üzere buradayız. Artık fabrikaya bir atılması gerektiği düşüncesindeyiz "ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Milletvekili Erol,'Artık bu fabrikanın buradan kaldırılması lazım'
Milletvekili Erol,'Artık bu fabrikanın buradan kaldırılması lazım'
Milletvekili Erol,'Artık bu fabrikanın buradan kaldırılması lazım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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