Milletvekili Erol, "Adil bir değerlendirme olduğunu gördük"

06.08.2019 15:25

İl Özel İdaresi'nin mülakatını takip eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bizler de mülakat yerine gelip, burada adil bir değerlendirme olduğunu gördük" dedi.

Elazığ'da İl Özel İdaresine alınacak 32 kişinin belirlenmesi için kurada ismi açıklanan 128 aday, kepçe ile mülakat sınavına girmeye devam ediyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da uygulama sınavının olduğu yere giderek, mülakatı yakından takip etti. Milletvekili Erol daha sonra değerlendirme komisyonu ile bir araya gelerek bilgi aldı. Erol ardından özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Mülakatı incelediklerini aktaran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bizler de mülakat yerine gelip, burada adil bir değerlendirme olduğunu gördük. Müracaat edenler arasında önce kura yöntemi ile bir seçim yapılarak kura çekimi gerçekleştirildi. Daha sonra kura da isimleri çıkanlar, meslek gruplarına göre İl Özel İdaresi'nin şantiyesinde ağır tonajlı iş ve şantiye makinelerini kullanarak burada kurulan komisyon bir değerlendirme yapıyor. Komisyon üyeleri kendi mesleklerine göre burada mülakata giren personeller ile ilgili şantiye alanına girişinden iş disiplinine kadar bir değerlendirme yapıp puanlama sistemine göre tercih yapacaklar. Kamu personelinin alınması ile ilgili siyasetin irade koymamasına yönelik başından beri ortaya bir irade koymuştuk. Sonuç itibariyle bu irademizin gerçekleşmesinden de son derece memnunuz. Bu süreçte sadece teknik elemanların alımları iptal edildi. Gerekçesi ise alınmamalarına yönelik değil şartların daha da herkesin katılabileceği, müracaatın daha basit hale getirilebileceği şekle getirildikten sonra teknik elemanlarla ilgili süreç de başlayacak. Aynı yöntem yani kura çekimi ile isimler belirlenecek. Bu sürecin takipçisiyiz. Bu süreçle ilgili bir eksiklik veya aksaklık yok. Bu konuya gösterdiği duyarlılıktan dolayı başta ilimiz valisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan mülakat sisteminin doğru olduğunu vurgulayan Milletvekili Erol, "Bir kentte işe alımlarda doğru yöntem ve usul bu olmalı. Çünkü işsizliğin en yoğun olduğu illerden biriyiz. Biz siyasetçiler olarak evine ekmek götüren insanlar arasında taraf olmak yerine, onların hakkını arayarak adil davranarak kendi şans ve kaderleri ile baş başa bırakacak alt yapıyı oluşturmak zorundayız. Bugün burada bunu başardığımızı görüyorum. Bundan sonra Elazığ'da kamu personeli alındığı zaman siyasetçiler ve siyaset kurumları bu işte taraf olmamalı ve bizler de buna müsaade etmeyeceğiz. Herkese karşı olacağız. Herkesin, kendi kader ve kısmetini belirlemesinde katkı sunacağız" diye kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA