Milletvekili Eroğlu ve Vali Çiçek, yeni müze kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yeni müze kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yeni müze kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Eroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kompleksin çok yönlü hizmet vereceğini söyledi.

Binanın bir türlü tamamlanamadığını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Nihayetinde Cumhurbaşkanlığımızın, bakanların ve bizlerin gayretleri ile buraya yeni bir ödenek geldi. Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olacak yeni müze kompleksinde çalışmalar yeniden başladı. Burayı özel kılan Kybele heykelinin de burada sergilenecek olması. 10 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanlığının gayretleri ile Türkiye'ye getirilmişti. İnşallah kısa sürede burada göreceğiz. Çiçek gibi bir müze yapıyoruz. Sayın Vali bu işi sıkı takip ediyor. Onun büyük emeği oldu. Şehrimize verdiği bu gayretler için kendisine teşekkür ediyorum."

Vali Gökmen Çiçek de inşaat çalışmalarının 2022'nin Mayıs ayında tamamlanacağını belirterek, Afyonkarahisarlıların adeta gözünün kulağının bu müzede olduğunu ifade etti.

"Bir an evvel tamamlanmasını ve bu inşaat görüntüsünden bir an evvel kurtulmayı bekliyorlar" diyen Vali Çiçek, "İnşallah müzeyi kısa sürede şehrimize kazandıracağız. Birçok yatırım var ama bu yatırım başka. 'Gizemli şehiriz' diyoruz, 'tarih şehriyiz' diyoruz, 'kültür şehriyiz' diyoruz ki öyleyiz. Türkiye'nin en önemli kültürel değerleri bizde. İşte onu sergileyecek bir alanımız yoktu. Kybele heykelini de buraya aldıktan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi Afyonkarahisar'a yakışırdı." diye konuştu.

Eroğlu ve Çiçek, çalışmaları son aşamaya gelen, 11 bloktan oluşan, modern mimarisi ve tefrişatıyla Türkiye'nin en donanımlı binalardan olacak İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'den bilgiler alan Vali Çiçek ile Eroğlu, tüm blokları tek tek inceledi.

Temiz, haziran ayında yeni binaya geçeceklerini söyleyerek, destekleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay