Milletvekili Erenler'den sağlık hizmetleri açıklaması

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya ve ilçelerine yapılacak sağlık hizmetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya ve ilçelerine yapılacak sağlık hizmetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Erenler açıklamada, "AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan ve İshak Gazel ve ile birlikte, Kütahya'mızda hali hazırda devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan sağlık hizmetlerimizle ilgili uzun süredir Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya sık sık dile getirdiğimiz ve ilimiz adına yaptığımız takip ve talepler netice vermiştir. 3 bin 143 metrekare kapalı alana sahip olan Acil Ünitesi, 112 Acil İstasyonu, 6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, röntgen görüntüleme, Diş Ünitesi, Halk Sağlığı ve Toplum Sağlığı Birimleri, 10 yataklı hasta servisi ile kafeterya ve sosyal alan içerecek olan Domaniç entegre İlçe Hastanemiz, yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bakanlık yatırım programına alınmış olup Kasım ayı içerisinde ihalesi yapılarak hızlı bir şekilde Domaniçli hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi.

"Şehir hastanemizin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor"

Pandemi kapsamında Covid-19 hastalarının teşhisinde daha hızlı sonuçlar almak için mevcut tomografi cihazlarına ilave olarak yeni bir tomografi cihazıyla birlikte toplam 3 adet tomografi cihazını Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesine kazandırdıklarını ifade eden Milletvekili Erenler, "Sağlık Bakanlığımız tarafından Kütahya'mız için talepte bulunduğumuz, geçtiğimiz günlerde 10 Pratisyen, 17'sı uzman olmak üzere toplamda 27 doktor atamamız ile birlikte yıl içerisinde toplamda 190 doktor daha Kütahyalı hemşerilerimize hizmet etmeye başlamıştır. Bu vesile ile şehrimizin ihtiyaç duyduğu doktor atamalarımızın çoğunluğu tamamlanmıştır. Şehir hastanemizin inşaatı büyük bir hızla devam etmektedir. İnşallah tüm çalışmaları tamamlanıp önümüzdeki yılın sonlarına doğru Kütahyalı hemşerilerimizin hizmetine açılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Kütahya ilçelerindeki sağlık yatırımları

Yoncalı'da devam eden Fizik Tedavi Hastanesinin de hızla tamamlanıp önümüzdeki yılın ortalarında hizmete girmesinin planlandığını söyleyen Erenler, "2018 yılında yapıma başladığımız Tavşanlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanemiz büyük oranda tamamlanmış olup tıbbi cihaz mefruşat donanım gibi ihtiyaçları temin edilerek vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Gediz ilçemizde 2018 yılında yapımına başladığımız Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 istasyonu ile birlikte tesisimiz tamamlanmış olup Gedizli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere son hazırlıklar yapılmaktadır. Şaphane ilçemizde Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil istasyonu ile birlikte hizmet vereceği modern binamız tamamlanmış olup 2020 yılı içinde Şaphane halkımızın hizmetine sunulmuştur. Dumlupınar ilçemizde Aile Sağlığı Merkezi Toplum Sağlığı Merkezi 112 Acil İstasyonu ile birlikte vereceği yatırımımız 2020 başında ihale edilmiş olup inşaatı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Eski Sağlık Müdürlüğü binası olarak hizmet veren Abdurrahman Paşa İlkokulu karşısındaki binayı yıkarak 2018 yılında yapımına başladığımız Merkez Çarşı Aile Sağlığı Merkezi'nde tamamlanmış olup vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Merkez Maltepe Mahallesi civarında vatandaşlarımızın Aile Hekimliği hizmetinde daha iyi yararlanabilmeleri için 2018 yılında yatırım programına aldığımız Maltepe Aile Sağlığı Merkezi inşaatımız 2020 yılında ihale edilmiş olup tüm hızıyla devam etmektedir. Merkez Gaybi Efendi mahallemizdeki hemşerilerimizin Aile hekimliği hizmetinden daha iyi yararlanabilmek için 2018 yılında yapımına başladığımız Aile Sağlığı Merkezi çok yakın bir zamanda tamamlanacak olup hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve Bakan Yardımcılarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı