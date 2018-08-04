Milletvekili Erenler, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nde Mkyk Üyeliğine Seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi.

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler kongre sonrası yaptığı açıklamada, "Güven tazeleyerek tekrar seçilen, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam Başkanlığında yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başkanımız Lütfiye Selva Çam'ın ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olabilmek gururu şahsım için onurların en büyüğü oldu. 5. Olağan Kongremizde yeni yönetimde Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda Asil üye olarak hem partime hem milletime hizmet edebilmek için çalışacağım. MKYK üyesi olarak şahsıma bu görevi layık gören, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam'a hassaten teşekkür ediyorum. Partimizin görev aldığım her kademesinde sorumluluklarımızın bilinci ile çalıştık. Yeni görevimizde MKYK üyesi olarak daha da fazla gayret göstermenin gereğini ve omuzlarımızdaki yükü fazlasıyla hissediyorum" dedi.(EFE) - KÜTAHYA