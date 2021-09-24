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Milletvekili Erdoğan sarımsak ekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Milletvekili Erdoğan sarımsak ekti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sarımsak üreticileri ile bir araya geldiği Araban'da sarım ekti.

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sarımsak üreticileri ile bir araya geldiği Araban'da sarım ekti.

Milletvekili Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Yardımcısı Ahmet Parlak ve beraberindeki AK Partili heyetle birlikte Araban ilçesindeki ziyaretlerine AK Parti İlçe teşkilatı ile başladı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Araban İlçe başkanı Kamil Murat Kasney, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve teşkilat üyeleri ile bir araya gelerek Belediye Başkanı Hasan Doğru'dan ilçe merkezi ve kırsalında Araban Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler adı. İlçeye bağlı Yolveren kırsal mahallesinde sarımsak ekim alanını ziyaret eden Erdoğan, sarımsak üreticileri ve tarım işçileriyle bir süre sohbet etti. Milletvekili Erdoğan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve Araban Ziraat Odası ve Araban Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun ile birlikte sarımsak ekimi yaptı. Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Türkiye'nin sarımsağı bu topraklarda Araban'da üretiliyor. Gerçek bir şifa kaynağı olan coğrafi işaretli Araban sarımsağı Gastronomi şehri Gaziantep'in lezzet sırlarından sadece bir tanesi. Çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Doğru, İlçe Başkanı Kasney ve beraberindekilerle birlikte Ardıl Barajı'na geçerek, baraj gölünde ve çevresinde incelemelerde bulunan Milletvekili Erdoğan, Ardıl Çayı'nın ortasından geçtiği doğa harikası Ardıl Kanyonunda da incelemelerde bulundu.

AK Parti Gaziantep Mehmet Erdoğan'a Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, AK Parti Araban İlçe Teşkilatı Üyeleri, Araban Belediyesi Başkan Yardımcıları, Araban Belediyesi Meclis Üyeleri, Araban Ziraat Odası ve Araban Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun ile partililer eşlik etti. - GAZİANTEP

Milletvekili Erdoğan sarımsak ekti

Milletvekili Erdoğan sarımsak ekti

Milletvekili Erdoğan sarımsak ekti

Milletvekili Erdoğan sarımsak ekti

Milletvekili Erdoğan sarımsak ekti

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