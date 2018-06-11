Milletvekili Erdoğan Köy Kahkesi Pişirdi

Seçim çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve genç milletvekili adayı Muhammed Melaz Aktoğ, girdikleri bir fırında yöreye özgü 'Köy Kahkesi' pişirdi. Erdoğan, yerli turistleri bayram tatili için gastronomi Kenti Gaziantep'e davet etti.

Esnaf gezilerine ağırlık veren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve genç milletvekili adayı Muhammed Melaz Aktoğ, girdikleri bir fırında, evlerde hazırlanan ve pişirilmek üzere fırına gönderilen 'Köy Kahkesi' tepsilerini görünce ocağın başına geçerek tepsiler dolusu kahke pişirdiler. Vatandaşların büyük ilgisinden duydukları memnuniyeti de dile getiren Erdoğan ve Aktoğ yöresel ürünlerin yaşatılması ve yeni nesillere aktarılmasının önemine de dikkat çekti.

Erdoğan, Gastronomi Kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinden birisi olan "Köy Kahkesi"nin Gaziantep'te özellikle Ramazan Bayramı için yapıldığını kaydederek, "Gerçi son zamanlarda unlu mamuller satan yerlerde bulmak mümkün hale geldi ama Ramazan Bayramına özel çoğu evde tepsilerle hazırlanır ve pişirilir veya pişirilmek üzere fırınlara gönderilir. Kahke, kurabiye benzeri olur, şekerli ve içinde çeşitli baharatlar var. Halk arasında köy kahkesi olarak bilinen ve yöremize has bu ürünün bayram nedeniyle tüketimi arttı. Bayram tatilini Gaziantep'te geçirmek isteyen yerli turistlerimizi burada bekleyen çok güzel bir mutfak kültürü var. Kentimizin güzelliklerini huzur içerisinde keşfetmek isteyen vatandaşlarımızın bayramda Gaziantep'e akın edeceğine inanıyorum" dedi.

Ak Partinin Genç Milletvekili adayı Muhammed Melaz Aktoğ'da bayram geleneklerinin ve kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için gerekli her türlü projeyi destekleyeceklerini ifade ederek Gaziantep'e has yöresel lezzetlerin tanıtımına da destek vereceğini açıkladı.

Gaziantep mutfağının zenginliğine de değinen Erdoğan, yerli turistleri bayram tatili için gastronomi Kenti Gaziantep'e davet ederek, eşsiz lezzetleri tatmalarını önerdi. - GAZİANTEP