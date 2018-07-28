Milletvekili Erdoğan'dan Taziye Ziyaretleri

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu.

Mehmet Erdoğan, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, belediye meclisi üyeleri, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve ilçe teşkilatı üyeleriyle Gaziantep'teki bir özel hastanede beyin tümöründen ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Araban ilçesi Dağdancık Mahallesi Muhtarı, evli ve 6 çocuk babası Mehmet İzsüren'in (42) taziyesine gitti.

Mahalledeki taziye çadırında İzsüren ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, ardından Araban Kaymakamı Emin Bağlı'yı ziyaret etti.

Milletvekili Erdoğan, Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve beraberlerindeki heyet, daha sonra ilçeye bağlı Emir Haydar Mahallesi'ne giderek 19 Temmuz 2018 tarihinde Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin ailesine de taziye ziyareti gerçekleştirdi. Şehidin ailesiyle Emir Haydar Mahallesi'ndeki taziye çadırında bir araya gelen Erdoğan, ailenin acısını paylaştı.