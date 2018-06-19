Milletvekili Erdoğan'dan Sanayi Sitesi Esnafına Ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve 3. Sıra milletvekili adayı Mehmet Erdoğan, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili ve 3. Sıra milletvekili adayı Mehmet Erdoğan, Nakliyatçılar esnafını gezerek, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

Gatem bölgesindeki esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Erdoğan, her zaman esnafın yanında olduklarını ve sıkıntıları çözeceklerini söyledi. - GAZİANTEP