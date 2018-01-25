Milletvekili Erdoğan'dan Provokasyon Uyarısı

AK Parti Grup Denetleme Kurulu Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, daha önce Kobani eylemlerinde olduğu gibi halkın tahrik ve provoke edilmesi amacıyla girişimlerin olduğuna dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sürerken, terör örgütü destekçilerinin dış güçlerden aldığı yardımla halkı tahrik ve provoke edebilecek bir ortam oluşturma çabasında olduklarını kaydetti. Erdoğan, daha önce olduğu gibi bugün de oyunların odak noktasının Kürt halkı olduğunu hatırlatarak, "Artık halkımız bunlara itibar etmiyor. 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş böyle bir eylem yaptırdı. 53 tane vatandaşımız katledildi. Halkımız artık bunların ne olduğu biliyor. Halkımız milletinin ve devletinin yanında. Bunlar Kürt halkı üzerine oynadılar. Ama Kürt halkı bunların ne mal olduğunu biliyor ve bunların karşısında. Sokağa düşen üç beş çapulcuya da çok itibar etmeyelim. Çünkü halkımız sağduyulu. Bu ülkede Amerikan uşaklığını kabullenecek kişilerin de sayısının çok olduğunu da zannetmiyorum" dedi.

Yapılan propagandanın FETÖ'nün yöntemi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu zaten komünizmin, bölücü terör örgütünün ve FETÖ örgütünün bütün temeli propagandaya dayalı. Onların işi gücü budur. Her zaman olan şeyi olduğundan farklı göstermektir bu artık tutmuyor. Çünkü Türk halkı bilinçlendi 80 milyon milletimiz kenetlendi ve topyekun tek vücut oldu. Onun için itibar eden hiç bir bölge yok" diye konuştu.

Yerli uçak üretimi

Milletvekili Mehmet Erdoğan, üretimi süren 250 tonluk yerli uçakların 2019 yılında tamamlanacağını hatırlatarak, "Uçaklar ile ilgili ciddi bir gelişme kaydettik. ve biz şu anda 250 tonluk uçaklar yapıyoruz. Bu uçakların motor kısmının da üzerinde şu anda çalışılıyor. Bunları önümüzdeki yıl bitirmek hedefindeyiz. Bunların üzerinde bin tane mühendisimiz sadece motor üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Yıllarca oyalayıp, bizi gerilettiler"

Erdoğan, savunma sanayi ve teknoloji anlamında büyük gelişme gösteren Türkiye'nin bu süreci 1970'li yıllarda yaşaması gerektiğini ifade ederek, "Gönül istedi ki 70'li yıllarda bu ilerlemeleri kaydedelim ama bizi hep meşgul ettiler. O zaman sağ sol kavgaları ve sonrasında Marksist-Leninist örgütler ile yerel çatışmalar, laik-antilaik derken sürekli bir şey buldular. PKK ve FETÖ ve daha sonrasında DHKP-C örgütünü güçlendirdiler. Maksat bizi bunlarla oyalayarak geriletmekti" dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin son dönemlerde milli harp sanayisinde ve ekonomide çok önemli yol katettiğini anlatan Erdoğan, "Biz milli harp sanayinde ve milli ekonomide çok büyüdük. Türkiye yüzde 6-7 büyürken bize hasımlık yapan ülkeler yüzde 1'lerin altında. Onun için Türkiye'yi nasıl geriletiriz onun peşindeler. Ama biz bunlara aldırmıyoruz. Türkiye güçlü bir devlet olacak ve güçlü iktidarlarla yönetilecek. ve başkanlık sistemini de bunun için getirdik. Önceliğimiz insan oldu. Burada da maksadımız insanla devleti güçlendirmek. Çünkü ecdadımız böyle yapmış ve bunda başarılı olmuş. İnsanın kıymetini bilmedikten sonra hangi rejimi getirirseniz getirin, başarı olmaz" ifadelerini kullandı.

Afrin operasyonu

Milletvekili Mehmet Erdoğan, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ama güçlü iktidar, güçlü ekonomi, güçlü silahlı kuvvetleri ve güçlü insanlar hedefimiz bu. Biz bu yolda ilerliyoruz tehdit gördüğümüz noktalarda ise gerekli tedbirleri Afrin'de olduğu gibi alıyoruz. Biz özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için, bölgemizdeki kardeşlik ve barış için her türlü mücadeleye hazır bir milletiz. ve bunu da başlattık sonuna kadar bu mücadelenin arkasındayız" şeklinde konuştu.

Yurttaşlık Platformu'na tepki

Milletvekili Erdoğan, Yurttaşlık Platformu adı altında sosyal medyada örgütlenen bazı yazar, siyasetçi ve sanatçıların aralarında olduğu gruba, milletvekillerine gönderdikleri mektup nedeniyle tepki gösterdi. Erdoğan, teröre destek veren yaklaşımlardan uzak durulmasını isteyerek, "Bir çift sözümde kendisine Yurttaşlık Platformu diye isim koyan yazar çizer, geçmişte siyasetçi olan insanlara sözüm şu, bunlar bana ve AK Parti'li milletvekillerine mektup gönderdiler. Ben bu mektubu sosyal medyadan da paylaştım. Bunlara bir kez daha sesleniyorum, siz eşkiyaların, kalleşlerin, hainlerin yanında olacağınıza küresel güçlerin uşaklığını yapacağınıza biraz da kendi milletinizin yanında olun" diye konuştu - GAZİANTEP