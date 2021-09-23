Milletvekili Erdoğan'dan Oğuzeli'ne ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekili Erdoğan'dan Oğuzeli'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milletvekili Erdoğan'dan Oğuzeli'ne ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Oğuzeli'nde teşkilat ziyaretinde bulundu.

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Oğuzeli'nde teşkilat ziyaretinde bulundu.

Oğuzeli İlçe Başkanı Hilmi Özbudak ile hasret gideren Milletvekili Erdoğan, 2023 öncesi Oğuzeli'nde yapılan yatırımlar ve elde edinilen kazanımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile bir araya gelen Erdoğan, Cumhur ittifakının, Oğuzeli'nde 2023 seçimlerinde de en güçlü taraf olacağını dile getirdi ve "Yeni dönemde, Oğuzeli'nin yatırımlar konusunda daha büyük hizmetler göreceğini" ifade etti. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber, her yerde kol kola yürüyeceğinin ve başarılı işlere imza atacağının altını çizerek, Milletvekili Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ardından Oğuzeli İlçe Kaymakamı Büşra Uçar'ı yerinde ziyaret eden AK Partili Vekil, Oğuzeli İlçesi ile ilgili konuları birlikte değerlendirdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a, Oğuzeli ziyareti esnasında; İl Başkan Yardımcısı Mustafa Edip İzol ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. - GAZİANTEP

Milletvekili Erdoğan'dan Oğuzeli'ne ziyaret

Milletvekili Erdoğan'dan Oğuzeli'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Şenol Güneş Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milletvekili Erdoğan'dan Oğuzeli'ne ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:21:17. #1.12#