Milletvekili Erdoğan'dan Oğuzeli'ne ziyaret

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Oğuzeli'nde teşkilat ziyaretinde bulundu.

Oğuzeli İlçe Başkanı Hilmi Özbudak ile hasret gideren Milletvekili Erdoğan, 2023 öncesi Oğuzeli'nde yapılan yatırımlar ve elde edinilen kazanımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile bir araya gelen Erdoğan, Cumhur ittifakının, Oğuzeli'nde 2023 seçimlerinde de en güçlü taraf olacağını dile getirdi ve "Yeni dönemde, Oğuzeli'nin yatırımlar konusunda daha büyük hizmetler göreceğini" ifade etti. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber, her yerde kol kola yürüyeceğinin ve başarılı işlere imza atacağının altını çizerek, Milletvekili Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ardından Oğuzeli İlçe Kaymakamı Büşra Uçar'ı yerinde ziyaret eden AK Partili Vekil, Oğuzeli İlçesi ile ilgili konuları birlikte değerlendirdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a, Oğuzeli ziyareti esnasında; İl Başkan Yardımcısı Mustafa Edip İzol ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. - GAZİANTEP