Milletvekili Erdoğan'dan Moğolistan'a Fetö Uyarısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, kendisini mecliste ziyaret eden Moğolistanlı heyete, terör örgütlerinin altından ABD'nin çıktığını belirterek, uyarılarda bulundu.

Moğolistan Genel Sekreteri Amarbayasgalan Dashzegve, Genel Başkan Yardımcısı Baasantsogt Tuntuu, Milletvekilleri Ayursaikhan Tumurbaatar, Undarmaa Batbayar İl Teşkilat ve Belediye Başkanı Batsuuri Gombodorj, İl Valisi Galsandondog Damdın ve beraberindeki heyet, Mart ayı başında Moğolistan'ın en büyük devlet nişanı verilen AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye-Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan'ı TBMM'de ziyaret etti.

Yapılan görüşmelerde kendisine verilen Moğolistan'ın en büyük devlet nişanı olan 'Kutup Yıldızı Devlet Nişanı' için Moğol heyetine teşekkür eden Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Moğolistan için de büyük bir tehdit olduğunu ifade etti. Terör örgütlerinin tamamının altından ABD'nin çıktığını söyleyen Erdoğan, "Terör örgütlerinin tamamında, dünyanın neresinde bir terör örgütü varsa altından Amerika çıkar. Mesela Afrin'de kovaladığımız PKK ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ gibi" dedi.

Moğolistan'da 2008'de Orhun Abideleri müzesiyle Bilge Kağan karayolu açılışını yaptıklarını da hatırlatan Erdoğan, "Türkmenistan'da toplantıdayken Türkiye'den acı haber geldi. Ak Tütün karakolumuza saldırı düzenlenmiş 11 askerimiz şehit olmuştu. Bunun üzerine o gün Başbakanımız olan bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan'a gelemedi, geri döndü. Beni ve o günkü Başbakan Yardımcısı, bugünkü partimizin Siyasi Hukuk İşleri Başkanımız Hayati Yazıcı'yı bu müzeleri ve yolu açmak için Moğolistan'a gönderdi. Biz TİKA marifetiyle yapılan müze ve yolun açılışını yaptık. Moğolistan'a ilk ziyaretimdi ama orada Moğolistan'ın bir kültür yapısı olduğunu gördük. Bunu bir şekilde turizme dönüştürmek lazım. Ama bunun yanında Moğolistan'ın ticaret, yatırım, istihdam, sanayi eksiği var. Bunların giderilmesi lazım. Birlikte hizmet edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

FETÖ'nün hoşgörü ve eğitim kisvesi altında yol aldığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminde olduğu gibi bir anda düğmeye basarak tüm ülkeyi teslim almaya çalıştıklarını kaydetti.

Moğolistan Genel Sekreteri Amar Bayasgalan Dashzeg ise sıcak karşılama nedeniyle Milletvekili Erdoğan'a teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesi için çalışmaların hızlandırması gerektiğini ifade etti. - GAZİANTEP