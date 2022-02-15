Milletvekili Erdoğan'dan Araban'a BİLSEM müjdesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekili Erdoğan'dan Araban'a BİLSEM müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Milletvekili Erdoğan'dan Araban'a BİLSEM müjdesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan, Araban ilçesine Bilim Sanat Merkezi'nin "BİLSEM" açılacağının müjdesi verdi.

GAZİANTEP (İHA) - Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan, Araban ilçesine Bilim Sanat Merkezi'nin "Bilsem" açılacağının müjdesi verdi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilik ziyareti sırasında eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu belirten Erdoğan, 'Özel yetenekli öğrencilerin gelişimine destek olmak amacıyla Türkiye'nin her noktasında Bilim Sanat Merkezleri bulunuyor. Gaziantep'te de 3 olan bu merkezlerin sayısını 12'ye çıkaracağız" ifadelerini hatırlattı. Bakan Özer'in konuşmasının ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Araban ilçemizde Bilim Sanat Merkezi BİLSEM açılacak, Hayırlı Olsun. Müjdeyi veren Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, BİLSEM, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title