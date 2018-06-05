Milletvekili Erdoğan'dan Anka Hastanesi'ne Ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti il, ilçe yöneticileri ANKA Hastanesini ziyaret etti.

ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan, Milletvekili Erdoğan ve AK Parti heyetine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, hastanede verilen hizmetler hakkında kısa bir konuşma yaptı.

ANKA Hastanesini daha önce de ziyaret ettiğini belirten Milletvekili Erdoğan, "Sağlık hizmeti en kutsal hizmetlerden biridir. ANKA Hastanesi de modern tıp teknolojisiyle, uzman kadrosuyla Gaziantep ve diğer ilerden gelen vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor. Özellikle diyabet hastalarına yönelik yaptığı başarılı çalışmalar Gaziantep adına son derece sevindirici. Böyle bir sağlık tesisini Türkiye'ye kazandıran Abidin Kaplan başta olmak üzere hastane yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, hastane çalışanlarına yaptığı konuşmada, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de bir yönetim değişikliğinin yaşanacağını belirterek, "Güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir parlamento ile 24 Haziran'dan sonra daha güçlü bir Türkiye dünya sahnesinde olacak. Yeni sistemin en büyük kazancı, koalisyonlar sürecini sona erdirmektir. 1999 sürecini hatırlatalım. Hasta bir Başbakan, o hasta haliyle 3,5 yıl Türkiye'yi yönetti. Ortaklardan birisi sıkıntılı bir partili ise, eğer başka mihraklar buraya bir şekilde sızmışsa ülkeyi perişan etmeye yetiyordu. Yeni sistem bu tehlikeyi önceden görüyor ve tedbir alıyor. Bakın bugün olduğu gibi partiler seçim öncesi tercihlerini belirtiyor. Ne olduklarını, kiminle hareket edeceklerini, projelerini, ülkeye ne vereceklerini açıklıyorlar. Vatandaş da ona göre tercihini yapıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP