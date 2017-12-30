Milletvekili Erdoğan'dan Abdullah Gül'ün Khk Eleştirisine Tepki- "Devlet Ciddiyeti Olan İnsanların...

Milletvekili Erdoğan'dan Abdullah Gül'ün KHK eleştirisine tepki

"Devlet ciddiyeti olan insanların bu konuda çok dikkatli olması gerekir"



GAZİANTEP - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 15 Temmuz'da sokağa çıkan sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'yı eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yanıt verdi. Milletvekili Erdoğan, Devlet ciddiyeti olan insanların bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararname'nin son derece açık olduğunu belirterek,"Çıkarılan KHK'da kastedilen, açık bir şekil 15 Temmuz darbesine karışan teröristler ve onlara karşı direnen sivil, polis ve asker kardeşlerimizin mücadelesinin sonuçlarıydı. Tabi bu KHK ile o gece ve 16 Temmuz sabahına kadar devam eden darbe girişimine direnen vatandaşlarımızdan 250 şehit verdik. Burada çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile bu insanların ülkelerini korumak için yaptıkları mücadeleden dolayı yargılanmayacakları ifade ediliyor. 'Bunu farklı anladım, bununla Türkiye iç savaşa girer, bu maddenin bir kısmı muğlaktır' demek çok büyük bir hatadır. Bunu ancak ya FETÖ'cüler savunur, aksini söyler. ya da onlara kol kanat gerenler bu açıklamaları yapar. ya da kendinden bihaber olan insanlar bu açıklamayı yapar. Devlet ciddiyeti olan insanların bu konuda çok dikkatli olması gerekir. Tabi bu noktada bu tür açıklama yapanları Cumhurbaşkanımız ikaz etmiştir. Bunların içinde Abdullah Gül'de var" dedi.

"Bylock uygulamasında istem dışı yönlendirme"

FETÖ soruşturması kapsamında, Bylock'u kullandığı iddiası ile tutuklanan ve son yapılan incelemede binlerce kişinin Bylock uygulamasına çeşitli siteler aracılığı ile reklamlar üzerinden istem dışı yönlendirildiği ortaya çıkmıştı. Bylock uygulamasına istem dışı yönlendirilmesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Mor beyin denilen bir bilgisayar ağı ile FETÖ'cü bilişimcilerin geliştirdikleri ve bununla alakası olmayan isimlere de taşıdıkları bir hadise Türk yargısı tarafından tespit edildi. Bununla ilgili de KHK ile bu haklar iade edildi. Bu çok doğal bir olay ve Türkiye'nin özellikle yargıda ne kadar adil bir ülke olduğunu da ortaya koymuş oldu" şeklinde konuştu.

"Amerika iç kamuoyunu rahatlatıyor"

ABD ile Türkiye arasında vize tartışması ile ilgili ABD'nin kendi iç kamuoyunu rahatlatmaya çalıştığını vurgulayan Erdoğan, "Amerika kendi iç kamuoyun karşı attığı geri adımı ve özellikle geçen hafta Kudüs meselesinin Birleşmiş Milletlerde oylanmasına 128 ülkenin Türkiye ile birlikte hareket edip Amerika'nın sadece İsrail ve nüfusları 300 bin civarı olan 6-7 devlet ile baş başa kalması ve bunun akabinde Amerika'nın vizeyi de kaldırması tahmin ediyorum kendi iç kamuoyuna mesaj niteliğinde verdi. Türkiye'nin söz verme meselesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"2018 yılına umutla giriyoruz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan yeni yıl mesajında ise,"Türkiye 2015 yılından bu yana gerek küresel güçlere karşı gerekse onların yerli iş birlikçilerine karşı birçok mücadele verdi. Buna rağmen iş adamlarımıza gerekli desteklerin sağlanması ve Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 11.1 büyüme ile dünyada ilk sırada yer alması sevindirici bir olay ama bunun yanı sıra üzücü olaylarda oldu. Hem savaşın içinde olduk. Darbeler atlattık. Tabi 2018 yılına umutla giriyoruz. Ekonomideki verimli gelişmeler Suriye ve Irakta dizginleşmeler bunun yanı sıra bölgemizdeki Türkiye'nin etkinliğinin artması ve dünyanın Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer alması 2018 yılının iyi bir yıl olacağını gösteriyor. 2018 yılının ülkemize, milletimize ve tüm mazlum milletlere hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.