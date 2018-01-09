Milletvekili Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim Hediyesi

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Ömer Karayılan'ı makamında ziyaret etti. Karayılan, kendisine görevinin hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Erdoğan'a ilçe merkezi ve kırsalındaki okulların fiziki yapısı ve eğitim durumları hakkında detaylı bilgiler sundu.

Milletvekili Erdoğan da Karayılan'ın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladığı günden bu yana ilçe merkezi ve kırsalındaki eğitim seviyesinin yükselmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Karayılan'a başarılı çalışmaları için kendisine teşekkür eden Erdoğan Kur'an-ı Kerim hediye etti. - GAZİANTEP