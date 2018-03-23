Milletvekili Erdem'den Pamuk Üreticisine 'Şeffalık' Müjdesi

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, pamuk üreticisinin en büyük sorun ve mağduriyetleri arasında yer alan fiyattaki şeffaflık sorununu Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'ye iletti. Üreticinin hakkını korumak ve sorunun çözümü için konun takipçisi olacaklarını belirten Milletvekili Erdem, fiyat oluşumunda tüccara çalışan ajanların devre dışı bırakılacağını ve oluşan fiyatların şeffaf bir şekilde tahtaya yansımasını sağlayacaklarını kaydetti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Aydınlı pamuk üreticilerinin ısrarla üzerinde durdukları ve mağdur olduklarını ifade ettikleri konuları Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi ve Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi'ye ilettik" dedi.

Pamuk fiyat tespitlerinde ve satışlarında üreticiyi mağdur eden hususların söz konusu olduğunu kaydeden Erdem, "Pamuk alıcı ve satıcı ajanı karşı karşıya geldiği Korbey adı verilen amfide yüksek sesle pamuk alım ve satımı yüz yüze teklif usulü yapılarak satış fiyatları dünyadaki pamuk fiyatlarındaki gelişmeler baz alınarak oluşturuluyor. Oluşan fiyatlar tahtaya yazılmak suretiyle şeffaf bir şekilde üreticinin bilgisine sunuluyor. Üretici tahtadaki fiyatlara göre tüccardaki emanette bekleyen pamuğunu fiyat memnuniyeti oluşursa satmaktadır. Üreticilerin malının değer bulabilmesi için güvenli ortamların oluşturulduğu yerlere ihtiyacı vardır. Ama bize gelen şikayetlere göre tüccar kendi ajanına 'Uygun gördüğün fiyata malı sat ama tahtaya yazma' diye talimatlandırıyor. Üretici, tüccarla ajan arasındaki mal satış fiyatını tahtaya yansımadığı için göremiyor. Dolayısıyla malının gerçek eder rakamını bilemiyor. ve bu sebeple normal piyasa fiyatlarından daha aşağıda fiyatlar oluşturuluyor. Üreticiler kayba uğratılıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yarısını dışarıdan karşıladığını kaydeden Milletvekili Mehmet Erdem açıklamasının devamında, "Her iş günü yurt dışı pamuk dinamiklerine göre dünya pamuk borsaları gibi fiyat tespiti yapılmalıdır. Bu suretle alıcı-satıcı bu fiyatları görmeli ona göre karar vermelidir. Üretici, satış olsun olmasın pamuk ürün değerini dünya borsalarına görebilmek istiyor ve tescil olan her ürünün tahtaya yazılmasını el altından satışların olmamasını istiyor. Üreticinin hakkını korumak hepimizin görevidir. Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip edecektir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN