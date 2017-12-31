Milletvekili Erdağon'dan Yeni Yıl Kutlaması

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 2017 yılının son gününe kadar sahalarda vatandaşlarla kucaklaşmayı sürdürerek, esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutladı.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 2017 yılının son gününde de vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ederek esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Ülke ve kent sorunlarıyla ilgili vatandaşların sorularını yanıtlayan Erdoğan, 2018 yılının Türkiye ve Gaziantep yılı olacağını ifade etti. Vatandaşın Türkiye ve dünya gündemindeki olaylarla ilgili sorularını da yanıtlayan Erdoğan 2018 yılının Türkiye için yatırımların süreceğini de kaydetti. Erdoğan, "2018 yılından çok umutluyuz. Bütün Türkiye, özellikle 2016 yılından bu yana, son iki yılda gerek iç, gerek dış gerekse ekonomik sınavlardan başarıyla geçti. Çok büyük mücadeleden geçti. Geminin kaptanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı rotalarıyla ve gemiyi limana kazasız belasız ve mesafe alarak yanaştırmasından kaynaklandı. 2018 yılı dünyada Türkiye yılı olacak. Türkiye hem sanayide hem ekonomide hem siyasette çok başarılara imza atacak Gaziantep'te de sanayi üretimindeki pozitif artış arkeoloji ve gastronomideki gelişmeler kentin demografik yapısıyla entegrasyonun ve Suriye Irak'ta ki dinginleşme Gaziantep için yeni bir kalkınma hamlesini de beraberinde getirecek" diye konuştu. - GAZİANTEP