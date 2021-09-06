Milletvekili Erbaş'tan Çerkes Köyü ziyareti
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Milletvekili Erbaş'tan Çerkes Köyü ziyareti

Milletvekili Erbaş'tan Çerkes Köyü ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir Çerkes Köyü'ne, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Kütahya MHP Teşkilatı tarafından ziyaret yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir Çerkes Köyü'ne, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Kütahya MHP Teşkilatı tarafından ziyaret yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarından kalan zamanlarında köy ziyaretlerine devam ettiğini belirten Milletvekili Erbaş, Kiçir Köyü'nün sorunlarını dinleyip çözüm için yapılması gerekenleri konuştuklarını ifade etti.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, Kiçir hable'nin birbirinden değerli ve önemli misafirleri ağırlamaya devam ettiğini ifade etti. Muhtar Buhan " Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Simav İlçe Başkanı Bayram Yılmaz ve beraberindeki heyet köyümüzü ziyaret etti. Köyümüzde uygulanacak projelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Bizleri ziyaretleriyle onurlandıran değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Milletvekili Erbaş'tan Çerkes Köyü ziyareti
Milletvekili Erbaş'tan Çerkes Köyü ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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