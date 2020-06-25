Milletvekili Erbaş, Kütahyalı kiraz üreticilerinin mecliste sesi oldu
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Milletvekili Erbaş, Kütahyalı kiraz üreticilerinin mecliste sesi oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahyalı kiraz ve vişne üreticilerinin sorunlarını dile getirmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde basın toplantısı düzenledi.

Milletvekili Erbaş, Kütahyalı kiraz üreticilerinin mecliste sesi oldu
25.06.2020 22:18 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:22

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahyalı kiraz ve vişne üreticilerinin sorunlarını dile getirmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde basın toplantısı düzenledi.

Şaphane, Pazarlar, Simav ve Gediz ilçelerindeki üreticilerin gönderdiği kirazlar ile basın mensuplarının karşısına çıkan MHP Milletvekili Erbaş, "Üretici kirazı üretmek için bir yıl boyunca on ayrı işlemden geçirmektedir. Yılda en az iki defa gübreleme, üç defa da çapalama yapmakta günlerce sulamaktadır. Bir yıl boyunca bunca emeğinin karşılığı bir kiloda sadece ve sadece 2 liradır. Biz mutlaka ve mutlaka çiftçilerimizi olduğu yerde yaşatmalı ve para kazanmasını sağlamalıyız" dedi.

"Böyle giderse çiftçilik bitecek"

Çiftçinin bir yıllık emeğinin karşılığının sadece kiloda 2 lira olduğunu ifade eden Milletvekili Erbaş, " Türkiye'nin en güzel kaliteli kiraz ve vişnelerinin yetiştiği bölgelerin başında Şaphane, Pazarlar, Simav ve Gediz ilçeleri gelmektedir. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen kiraz ve vişne maalesef üreticinin elinde para etmemektedir. Kiraz'ın kilosu üreticiden yerinde sadece 2 liraya alınmaktadır. Bu üreticiden 2 liraya alınan ürün tüketiciye 10-15 lira arasında satılmaktadır. Üretici Kirazı üretmek için bir yıl boyunca on ayrı işlemden geçirmektedir. Yılda en az iki defa gübreleme, üç defa da çapalama yapmakta günlerce sulamaktadır. Bir yıl boyunca bunca emeğinin karşılığı bir kiloda sadece ve sadece 2 liradır. Burada asıl sorun şudur. Tarlaya alın terini akıtan çiftçi bir kazanıyorsa aracılar beş kazanmaktadır. Bunun sonucu üzülerek söylüyorum ki çiftçiliğin bitmesidir. Artık meyve sebze sektöründe kazananın çiftçinin kendisi olmalıdır. Ölümcül hastalık Covid-19 sürecinde en çok etkilenen sektörlerinden başında tarım gelmektedir. Gübre fiyatlarında bu yıl büyük oranda artış meydana gelmiştir. Bölgemizde meydana gelen anlık şiddetli yağmur ve dolu yağışlarının meydana gelmesinden dolayı da çiftçimiz tarlasından geçtiğimiz yıla oranla daha az ürün alabilmiştir" diye konuştu

"Kazanılan paranın yarısı toplayıcıya gidiyor"

Çiftçilerin kirazlarını ürettikten sonra, ürünleri toplatmak için de işçi çalıştırdıklarına vurgu yapan Erbaş," Bir işçi bir günde tarladan 60-70 kilo ürün toplamaktadır. Bu toplanan ürünün bedeli ise yaklaşık 130 liradır. Bir işçinin günlük yevmiyesini 75 lira dersek, çiftçi kazandığının yarısından fazlasını da toplayıcı işçiye vermektedir. Durum böyle olunca da maalesef çiftçi, üreticiliği bırakıp kendisine başka iş, meslek arayışı içine girmekte ve şehre göç etmektedir. Biz mutlaka ve mutlaka çiftçilerimizi olduğu yerde yaşatmalı ve para kazanmasını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

"Ürün kalitesi artıkça daha az kazanıyorlar"

Tarım Bakanlığının çiftçiler ile birlikte ürünlerin daha kaliteli olması için büyük çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Erbaş," Buna paralel olarak ta ülkemizin dört bir yanında ürünlerimiz daha kaliteli olmaktadır. Meyve ve sebze daha kaliteli oldukça ne hikmetse çiftçi daha az kazanmaktadır. Kütahya deyince aklımıza hemen kaplıca şehri, çini porselen şehri akla gelmektedir. Bizler artık tarım ve hayvancılık ile de anılmak istiyoruz. Tepecik beldemizde mandalarımız var. Bu mandalarımızdan elde ettiğimiz tadı tarif edilemeyecek kadar leziz kaymaklar üretilmektedir. Emet ilçemizde köy domatesimiz var. Eğer üretici hak ettiğini alırsa bu bölgelerimiz tarım ve hayvancığın merkezi olacaktır" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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