Son dakika... Milletvekili Erbaş, Erdoğan ve Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın seçimi kazanmasında büyük rol oynayan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile, Tatar'ın iki gün süren Türkiye ziyaretlerinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Ersin Tatar onuruna Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yemek verdi. Yemeğe, Türkiye- Kıbrıs buluşmasında Türk heyetinde yer alan MHP Milletvekili Ahmet Erbaş'ta katıldı. Yemek öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ile kısa bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın samimi sohbeti kameralara yansırken, bu samimi sohbetin geride kalan Kıbrıs seçimleri hakkında olduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önderliğinde, Kıbrıs heyetinin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı olan 15 Kasım günü Türkiye heyeti Kıbrıs'a gidecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katılması beklenen ziyarette, Türkiye adına MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ta yer alacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı