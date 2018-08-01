Milletvekili Enginyurt Ünye'yi Ziyaret Etti

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Ünyelilere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Enginyurt, ilk olarak Ünye Devlet Hastanesin'e giderek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından Ünye Küçük Sanayi Sitesi ve pazar yerine giden Enginyurt, esnafa kolaylıklar diledi.

Ziyaretinde gazetecilere açıklamada bulunan Enginyurt, Ordu'nun kendilerini 24 Haziran seçimlerinde mahcup etmediğini söyledi.

Enginyurt, Ordu'dan toplam 6 milletvekili olduğunu anımsatarak, "24 Haziran seçimlerinden önce birbirimiz için ne söyledik, ne söylemedik o defter kapandı. Artık AK Parti'li, CHP'li, MHP'li yok. 6 milletvekili Ordu için birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundayız." dedi.

Fındık fiyatına ilişkin de değerlendirmede bulunan Enginyurt, "Fındığın maliyeti 10 liradır. Ordu fındığı 13,5 lira, Giresun fındığı ise 14,25 lira olacak şekilde fiyat beklentimizi ifade ettik. AK Parti milletvekilleri toplantı yaparak, Tarım Bakanına ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ulaştılar. 15 Ağustos'a kadar da fındık fiyatının açıklanacağını ifade ettiler." diye konuştu.