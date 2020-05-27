Milletvekili Ekrem Çelebi'den 27 Mayıs mesajı
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Milletvekili Ekrem Çelebi'den 27 Mayıs mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Ekrem Çelebi'den 27 Mayıs mesajı
27.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:48

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelebi, mesajında, 27 Mayıs 1960 darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük ihanet olduğunu belirtti.

Demokrasiye vurulan darbenin üzerinden 60 yıl geçtiğini hatırlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 1950'de başlayan ve 1960 darbesiyle idam edilmesine kadar süren iktidar yılları, Türkiye'nin çağ atladığı döneme öncülük etmiştir. Menderes'in getirdiği değişim rüzgarı, ekonomi ve siyasetin yanı sıra eğitim ve sosyal politikalarda da kendisini göstermiştir. Özellikle din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde önemli yer edinmiştir. Ancak ülkenin gelişmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar, 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türk demokrasisine ağır yara aldırmıştır. 27 Mayıs darbesi milli iradeden kopan zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyür ihanettir. Seçilen bir Başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, kendinden sonraki darbelere de zemin hazırlamıştır. Yassıada'daki hukuksuz ve insanlık onurunu yerle bir eden yargılamalar neticesinde de ülkenin yönetimini ele geçirenler, Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehit etmiştir."

Mesajında, idam edilen Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anan Çelebi, böyle acıların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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