Milletvekili Ekrem Çelebi'den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı Ak Parti Millet Vekili Ekrem Çelebi yayınladığı mesajında 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı.

Ak Parti Millet Vekili Ekrem Çelebi yayınladığı mesajında 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı.



AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Çanakkale Zaferi'nin, Türk tarihine altın harflerle yazıldığını belirterek, "Çanakkale Zaferi; Türk milletinin diriliş destanı, vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adıdır. Yedi düvele karşı iman ve inancıyla 'Dur! Çanakkale Geçilmez" diyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Milletvekili Ekrem Çelebi, 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıkların, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri ve canlı olduğunu gösterdiğini kaydetti. Kahraman askerlerin iman ve azmi, milletin üstün fedakarlıklarıyla dönemin en modern ordularının Çanakkale'de dize getirildiğini belirten Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Çanakkale Zaferi; Türk milletinin diriliş destanı, vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adıdır. Bundan bir asır önce istiklalimizin dönüm noktası, vatan aşkının en kutsal fedakarlıklarının yaşandığı Çanakkale Zaferi'nde elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna ilham vermiştir. Milletimiz istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığını herkese ispat etmiştir. İsimlerini bu toprağa altın harflerle yazmış; memleketimizi ve geleceğimizi korumak, çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye'de yaşaması için terini, kanını ve canını hiç çekinmeden adamış kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O kahramanlar hiç korkmasınlar emekleri zayi olmadı ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize emanet eden, yedi düvele karşı iman ve inancıyla "Dur! Çanakkale Geçilmez" diyen, Türk tarihine altın harflerle yazılmış Çanakkale Destanı'nı bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - AĞRI

Kaynak: İHA