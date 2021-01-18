Milletvekili Durmuşoğlu ve Belediye Başkanı Baz, AA Bölge Müdürü Firik'i ziyaret etti
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Milletvekili Durmuşoğlu ve Belediye Başkanı Baz, AA Bölge Müdürü Firik'i ziyaret etti

18.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:52
Milletvekili Durmuşoğlu ve Belediye Başkanı Baz, AA Bölge Müdürü Firik'i ziyaret etti

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Baz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Baz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Durmuşoğlu ve Baz, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ziyarette bulundu.

Ziyarette Durmuşoğlu, Osmaniye'de yapılan kamu yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bölge Müdürü Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın çalışmaları hakkında Durmuşoğlu ve Baz'a bilgi verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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