Milletvekili Durmuşoğlu'dan Yol Müjdesi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, ihalesi daha önce yapılan 3 yolun çalışması sözleşmelerinin imzalandığını açıkladı



Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Osmaniye'de daha önce ihalesi yapılan 3 yolda çalışmalara başlanacağını belirtti.





Açıklamasında yolun medeniyet olduğunu belirten Durmuşoğlu, "AK Parti olarak 2002'den bu yana ulaşıma özel önem veriyoruz, dağları deliyoruz insanlarımızı birleştiriyoruz, bölünmüş yolların ne kadar gerekli olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli vurguladığı 'Yol Medeniyettir' düsturundan hareketle, biz de göreve başladığımızdan bu yana bölgemizdeki yol ihtiyacını en hızlı şekilde karşılamak için özel bir çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Osmaniye'mizde de ulaşılamayan hiçbir yer kalmasın, tüm hemşehrilerimiz en rahat şekilde seyahat etsin istiyoruz." diye ifade etti.



Gösterilen gayretlerin meyvesini vermeye başladığını vurgulayan Durmuşoğlu, açıklamasında, "Bu gayretimizin neticesinde, ihalesi daha önce yapılan Kadirli-Osmaniye yolunda 5,3 kilometre bölünmüş yol, 36,3 kilometre tek yol olmak üzere toplam 41,6 kilometre, Kadirli- Sumbas Yolunda 1 kilometre tek yol, Kadirli- Ceyhan Yolunda ise 3 kilometre bölünmüş yol olmak üzere toplam 45,6 kilometrelik kesimin Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplama ihalesi 03.08.2017 tarihinde yapılmış olup 15.11.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yapım çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayarak 2019 yılında tamamlanacak, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.