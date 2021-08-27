Milletvekili Dülger'in yoğun Kilis ziyaretleri
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Milletvekili Dülger'in yoğun Kilis ziyaretleri

Milletvekili Dülger'in yoğun Kilis ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kentte sivil toplum örgütleri esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kentte sivil toplum örgütleri esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

Milletvekili Dülger, Kilis'te Parti teşkilatı ile birlikte Kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Sivil Toplum örgütleri ile bir araya gelen Milletvekili Dülger, STK'ların taleplerini alarak, sorunlarını dinliyor. Vatandaşlar ile yoğun program gerçekleştirilen Milletvekili Dülger, çiftçiler ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti'nin genelde ve yerelde yaptığı çalışmalar hakkında vatandaşlara hizmet götürülmesi konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendiriyor. - KİLİS

Milletvekili Dülger'in yoğun Kilis ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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