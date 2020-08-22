Milletvekili Dülger'in Mercidabık Zaferinin 504. Yıl dönümü mesajı
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Milletvekili Dülger'in Mercidabık Zaferinin 504. Yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mercidabık Zaferinin 504. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in Mercidabık Zaferinin 504. Yıl dönümü mesajı
22.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:25

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mercidabık Zaferinin 504. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, " Büyük Hükümdar, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişahı, İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın Balkanlardan Anadolu' ya ve Ortadoğu'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının sağlandığı adaletin ve hoşgörünün tesis edildiği bir tarihi olayın, Mercidabık Zaferinin 504. yıldönümünü kutluyoruz. 24 Ağustos, bilindiği üzere Ortadoğu ve Afrika kapılarının Müslüman Türk'e açıldığı tarihi olayın yıl dönümüdür. Dünya da adalet ve barış saçan Osmanlı İmparatorluğunun Memlüklü'lere karşı kazandığı Mercidabık Zaferi, devletin dini, askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış, devletin askeri, siyasi ve iktisadi politikalarına önemli faydalar sağlamış, Ortadoğu ve Afrika'da yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı Barışı'nın başlangıcı olmuştur. Bu zafer sonrasında Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir. Ortadoğu da Osmanlı Hakimiyeti sonrasında yüz yıldır kan ve gözyaşının dinmediği düşünüldüğünde bu zaferin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bizler dünü yarınına mazisi istikbaline güç veren bir medeniyetin torunları olarak Atalarımızın bu coğrafyada sağladığı huzur ve refah ortamını bizler inşallah tekrar sağlayacak, kardeşlik duygularımızı pekiştirecek ve bizleri birbirimize düşürmek isteyen düşmanlarımızın oyunlarına gelmeyeceğiz" dedi.

Dülger, "Mercidabık Zaferinin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında ve ilimizde güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmıştır. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak ve ülkemize dönük her türlü tehdidi ortadan kaldırmak özellikle Ensar Şehrimiz Kilis'i tehdit eden ve canlarımızı kaybetmemize neden olan başta; DEAŞ ve PKK/PYD olmak üzere, çeşitli terör unsurlarının kökünü kazımaya yönelik, halkımızın güvenliğini temin etmek ve güvenli bölge oluşturmak için uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmış ve Büyük Türk milletinin gücünü her zaman arkasında hisseden şanlı ordumuzun zaferi ile sonuçlanan sınır illerimizdeki tehditlerin ortadan kaldırıldığı Fırat Kalkanı Operasyonunda bugün 4. yıl dönümüdür. Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehadet şerbeti içerek rahmeti rahmana yürüyen Başta Şehit Binbaşı Bülent Albayrak olmak üzere kahraman evlatlarımıza Allah'tan Rahmet ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyor. Mercidabık Zaferi'nin ev sahibi olan Kilisli Hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadesine ver verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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