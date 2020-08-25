Milletvekili Dülger'in Malazgirt Zaferi mesajı
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Milletvekili Dülger'in Malazgirt Zaferi mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in Malazgirt Zaferi mesajı
25.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:48

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Aziz milletin kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren, Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı medeniyetin ilk adımı olan Malazgirt Zaferinin 949 yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Dülger, "Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te kazandığı parlak zafer bir askeri başarının çok ötesinde anlam ifade etmektedir. Bu zafer, yalnızca kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusuna karşı kazanılmış bir savaş değil, aynı zamanda kazanılmış yepyeni bir vatandır. Malazgirt Zaferi Türk Milleti'ne Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açıp, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarihtir. O günden bu güne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ve ispat etmiştir. Adaletli ve merhametli yönetimiyle de kendisinden sonraki devlet adamlarına da örnek olan Sultan Alparslan, asırlar boyu Anadolu topraklarında egemen olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan anlayışın öncüsü olmuştur" dedi.

Dülger, "Bu kutlu zaferle Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuş, büyük bir medeniyet kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla bizler de geleceğe emin adımlarla yürürken adaleti, barışı ve hoşgörüyü her şeyin üstünde gören bir anlayışı benimsedik. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır.Tarihin en şerefli milletinin yeni destanlar yazmasını kimse engelleyemez. Kökümüz mazide, gözümüz atide. Bizde ne zaferler biter, ne de kahramanlar. Bu duygu ve düşünceler içerisinde; Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıldönümünde başta Büyük Komutan Sultan Alparslan olmak üzere, bu aziz toprakları bizlere ebedi bir vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Malazgirt zaferimiz kutlu olsun" ifadesine ver verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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