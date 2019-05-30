Milletvekili Dülger'in Kadir gecesi mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kadir gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Milletvekili Dülger, mesajında kısa bir süre önce rahmet ayı Ramazan'a ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hoş Geldin ya Şehri Ramazan nidalarıyla karşıladık bu kutlu ayı. Şimdi veda vakti. Bereketi ve mağfiretiyle evlerimize ve gönüllerimize misafir olan on bir ayın sultanı, bugünlerde bize veda ediyor. Bu kutlu misafiri uğurlamaktan dolayı mahsunuz.Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı Mübarek Ramazanı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz.Bizi Kadrimizi yücelten en faziletli geceye, Kadir Gecesi'ne tekrar ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun.Kadir Gecesi, karanlıklar ve cehalet içinde yüzen insanoğluna kurtuluş yolunu gösteren yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından sevgili peygamberimize 'oku' emriyle vahy edilmeye başlandığı ilk gecedir ve bin aydan daha hayırlıdır" ifadelerini kullandı.

Kadir gecesi ve Ramazan Bayramı'na da vurgu yapan Dülger, mesajında, "Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde faydalanılmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, Kilis'imizi, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Bu düşünce ve duygularla tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesini tebrik ediyor; Yüce Mevla'dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini niyaz ediyorum" ifadelerine de yer verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA