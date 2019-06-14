Milletvekili Dülger'in Jandarma Teşkilatının Kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Kurulduğu günden bu yana yurdun dört bir yanında, halkımın huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet eden Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti.

Dülger, "Köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla milletimizin emniyeti için gece-gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı, en küçük biriminden en yüksek rütbelisine kadar görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmektedir. Ülkemizin güvenliği hususunda gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen Jandarmamız, her türlü şartlar altında gösterdiği yüksek vazife şuuru ile milletimizin gönlünde sonsuza kadar ölümsüz bir yere sahip olacaktır. Jandarma Teşkilatımızın, başarılarla dolu geçmişinin sağladığı değerli tecrübe ve birikimin yanında, modern çağın gereklerine uygun,teknolojiyi yakından takip eden nitelikli personel ve donanımıyla, yeni güvenlik stratejilerine uygun olarak özgürlük-güvenlik dengesini gözeten anlayışı ile tüm risklerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır.Bu düşüncelerle, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terör saldırılarında şehadete erişen kahramanlarımız olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyor. Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA