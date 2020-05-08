Milletvekili Dülger'in Anneler Günü mesajı
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Milletvekili Dülger'in Anneler Günü mesajı

Milletvekili Dülger'in Anneler Günü mesajı
08.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:19

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin günün kutlayarak, "Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, 'cennetin annelerin ayakları altıda' olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Onlara daima azami düzeyde hürmet ve ihtimam göstermemiz, hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını kendilerine bizzat hissettirmemiz, emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz, ebeveyne hürmet konusunda çocuklarımıza örnek olmamız büyük önem arz etmektedir. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesinler" ifadelerini kullandı.

Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ömürlerini ailelerine, çocuklarına vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden başta canından aziz evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren annelerimiz ve sağlık çalışanlarımızın anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Tüm insanlığın büyük bir sınavdan geçtiği Covid-19 virüsüne yakalanarak tedavi görmekte olan Annelerimize rabbimden acil şifalar diliyorum. Evlatları bu virüsle mücadele eden Annelerimize sabır ve şifa niyaz ediyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayattakilere de evlatlarıyla sağlık, mutluluk, huzur dolu bir ömür diliyor, Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor; en kalbi duygularımla selamlıyorum." - KİLİS

Kaynak: İHA

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