Milletvekili Dülger'in Ahilik Haftası mesajı

16.09.2019 12:26

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ahilik haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Milletvekili Dülger, Ahilik, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessese olduğunu belirtti. Dülger mesajında, "Dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Ahilik teşkilatının medeniyetimizin gelişmesinde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde, çalışma hayatında ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük rolü bulunmaktadır. Ahilik, bir taraftan sosyal barışın sağlanmasına hizmet ederken, diğer taraftan mesleki ilkeler etrafında şekillenen dayanışma gücüyle toplumumuzun ve devletimizin ayakta kalmasına yardımcı olmuştur.Ahilik kurumu, sorumluluğu, dürüstlüğü, doğruluğu, ahlaki değerlere bağlılığı, iş ahlakını, yardımlaşmayı, dayanışmayı temel alan felsefesiyle, devlet ve toplum hayatını derinden etkilemiştir. İş hayatında başarıyı, eğitime, çalışmaya, alın terine, dayanışmaya, fırsat eşitliğine, dürüstlüğe ve iyi bir meslek ahlakına dayandıran; haksızlığa, yolsuzluğa, cahilliğe karşı çıkan Ahiliğin, çağdaş uygarlığın bugün kabul ettiği değerlere asırlar önce ulaşması dikkate değerdir. Esnaf ve Sanatkarın Piri Ahi Evran Veli'nin ' Hak ile Sabır Dileyip, Bize Gelen Bizdendir. İlim, Akıl ve Ahlak ile Çalışıp, Bizi Geçen Bizdendir' düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir" dedi.



Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, "İş ahlakını, yaşamının bir ilkesi haline getiren ahiler yaptıkları işlerde güvenilir ve dürüst insanlardır. Her şeyin maddi değerlerle ölçüldüğü günümüz dünyasında; insanımızın, cömertlik ve yardımlaşmayı kendisine düstur edinmiş ahilerimizden öğreneceği çok önemli dersler vardır. Toplumumuzda Kanaatkar olmak en önemli erdemlerden birisidir. Dolayısıyla kişiyi, düşünceden ve merhametten yoksun bırakan hırsın, hayatımızı kasıp kavurduğu günümüzde herkesin Ahiler'den öncelikli olarak Kanaati öğrenmesi gerekmektedir. Ahilik Haftası kutlamalarının gerek Ahi Evran-ı Veli'nin hatırasının yad edilmesi, gerek değerlerimizin korunması ve geleceğe taşınması bakımından büyük önem taşıdığına inanıyorum. Bu duygularla başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, bu hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlar getirmesini diliyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA