23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Politika

Kilis Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte gönülden yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı olan çocuklara sevgi ve güveninin en güzel ifadesi olduğunu vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Çocuklar, insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesidir. Çocuklara çağdaş yaşamın tüm olanaklarını sunan, onların ruhsal ve bedensel olarak en iyi biçimde yetişmeleri için çaba gösteren toplumlar, gelişimlerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, umudumuz, en önemli zenginliğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz müstesna bir bayramdır. Türkiye olarak inanıyoruz ki; hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır."

Milletvekili Dülger de Türkiye ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını kaydetti.

Dülger, 23 Nisan sadece Ulusal Egemenliğin değil, aynı zamanda çocukların bayramı da olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milletin ve vatanın en zor günlerinde teşekkül eden, milli mücadelenin merkezi olan TBMM'nin devraldığı istiklal, hürriyet ve milli irade mirasını bugüne kadar başarıyla sürdürmüş olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk gününden itibaren milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olmuştur ve bundan sonra da bu niteliğini koruyacaktır. Zira Türkiye ancak, farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkanı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir. 23 Nisan sadece Ulusal Egemenliğin değil, aynı zamanda çocukların bayramıdır. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi de, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenin umudun, değerin en güzel tezahürüdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının gelecekte ulusları yönetecek ve yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi münasebetiyle dünya barışına da katkısı yadsınamaz. Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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