Milletvekili Dülger'in 19 Mayıs Mesajı
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Milletvekili Dülger'in 19 Mayıs Mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in 19 Mayıs Mesajı
18.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:35

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in mesajında, 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gün olduğunu ifade ederek, "19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir. Tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan özgürlük ve bağımsızlık meşalesi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir.Sevgili Gençler! Müreffeh yarınları için umudumuz, şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Edem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracak en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak; Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum" denildi

Dülger, her şeyin hızla değiştiği bir çağın yaşandığını belirttiği mesajında, "Son günlerde tüm insanlık dünyayı saran COVİD-19 virüsü ile mücadele etmektedir. Bu hızlı değişim içinde bilimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide ve sanatta sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın. Sizlerin umutla parıldayan gözlerinizde, coşkuyla çarpan kalplerinizde, aydınlık yüzlerinde, Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran irade, kararlılık ve inancı görüyorum. Semalarında ezanların çınladığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı özgür, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak milli mücadelemizin yıl dönümünde yüz akımızla hep birlikte geleceğe koşalım. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle eşsiz medeniyetimizden aldıkları güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ülkesi ve milleti için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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