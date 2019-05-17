Milletvekili Dülger'in 19 Mayıs Mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu ifade ederek, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan, ecdadımızdan bize miras kalan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, bugün tüm kazanımlara sahip çıkmamızı, ülkemizi daha müreffeh kılmak için azimle çalışmamızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır.19 Mayıs 1919'da tutuşturulan özgürlük ve bağımsızlık meşalesi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir" dedi.

Milletvekili Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, "Sevgili Gençler! Müreffeh yarınları için umudumuz, şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Edem, irade ve cesaretle Türkiye'yi siz şahlandıracak en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak; Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Sizlerin umutla parıldayan gözlerinizde, coşkuyla çarpan kalplerinizde, aydınlık yüzlerinde, Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran irade, kararlılık ve inancı görüyorum.Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle eşsiz medeniyetimizden aldıkları güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ülkesi ve milleti için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA