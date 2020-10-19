Milletvekili Dülger'in 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
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Milletvekili Dülger'in 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

19.10.2020 09:26 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:31
Milletvekili Dülger'in 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, 191 yıllık bir geçmişi olan Muhtarlık sistemi ilk defa Osmanlı Padişahlarından 2. Mahmut döneminde 1829 yılında hayata geçirilen bir sistem olduğunu ifade etti. Dülger, "Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla, 19 Ekim günü hükumetimiz tarafından Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Toplumsal görevin bir göstergesi olarak da yurdun çeşitli bölgelerinden davet edilen muhtarlarımız, devletimizin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli aralıklarla kabul edilerek görevlerinin yüceliği teslim edilmektedir. 'Hal-i hazırdaki yönetim sistemimiz içerisinde muhtarlıklar, yerel yönetimlerin çok önemli bir parçasıdır. Muhtarlarımız yerel idarelerin en alt birimi olmaları münasebetiyle, aziz halkımıza çok yakındırlar ve halkımızın sosyal hayatını yakinen müşahede etmektedirler . Muhtarlarımız, sorumluluk bölgeleri içerisindeki altyapı çalışmalarından düğün ve cenaze işlemlerine uzanan çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabı olmaktadırlar. Görev yaptıkları mahallelerde muhtarlarımız Devletimizin taşradaki en temel taşıdırlar. Çok önemli bir vazifeyi icra etmeye mükellef olduklarına inandığım, mahalle ve köylerimizin her türlü ihtiyaçlarını tespit edip, hizmet sunan, gelişimi ve değişimi hususunda emeğini esirgemeyen, çözüm ortaklığı yapan muhtarlarımıza sağlıklı başarılı uzun ömürler diliyorum. Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımıza emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başta Kilisli muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum" ifadesine ver verdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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