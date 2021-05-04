Milletvekili Dülger'den Zeytinyağı Tescil müjdesi
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Milletvekili Dülger'den Zeytinyağı Tescil müjdesi

Milletvekili Dülger'den Zeytinyağı Tescil müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Zeytinyağının coğrafi işaret alarak tescillendiğini söyledi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Zeytinyağının coğrafi işaret alarak tescillendiğini söyledi.

Milletvekili Dülger, - Kilis'i ve Kilis'in marka değerlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmaların bir yenisini katmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Kilis Katmeri ve Cennet Çamurundan sonra uzun uğraşlar sonucunda şimdi de markalaşma yolunda önemli gördüğümüz ve önem verdiğimiz Kilis Zeytinyağımız bugün itibari ile coğrafi işaret alarak tescillenmiş oldu.4 bin yıllık zeytine anavatan olmuş bu güzel Kentimizin el emeği göz nuru zeytinyağımızı kendini üstün kılan özellikleriyle Dünyaya tanıtmaya bugün daha bir şevkle devam edeceğiz.Bu yolda emeği geçen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Gizligider'e, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a teşekkür ederim" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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