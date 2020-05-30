Milletvekili Dülger'den gaziye ziyaret
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Milletvekili Dülger'den gaziye ziyaret

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Yüksekova'da gazi olan komando Astsubay Emir Delihacıoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Milletvekili Dülger'den gaziye ziyaret
30.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:31

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Yüksekova'da gazi olan komando Astsubay Emir Delihacıoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Milletvekili Dülger, Şehit yakınlarının aileleri ile gazilerin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Kutsal vatanda da rahat ve mutlu yaşayalım diye canlarından, cananlarından vazgeçmeyi göze alanlara şükran borcumuz var. İstanbul'un Fethin yıl dönümünde Hakkari Yüksekova'da gazi olan Komando astsubay hemşehrimiz Emir Delihacıoğlu'nu ziyaret ettim. Güzel ev sahipliğinde dolayı Gazimize, muhterem eşine ve güzel yavruları Ela'ya gönül dolusu teşekkürler. Şehitlerimize gazilerimize şükran borcumuz var" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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