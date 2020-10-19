Milletvekili Dülger'den GAÜN Rektörü Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti
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Milletvekili Dülger'den GAÜN Rektörü Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti

19.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:19
Milletvekili Dülger'den GAÜN Rektörü Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GAÜN Rektörlüğüne kısa süre önce atanan Prof. Dr. Arif Özaydın'a AK Parti Kilis milletvekili Dülger hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Milletvekili Dülger, "Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın hocamızı ziyaret ederek üstlenmiş olduğu bu kutsal görev dolayısıyla tebrik ettim, başarı dileklerimi sundum. Kendisinin bu görevde hayırlı hizmetlere imza atacağına olan inancım tamdır. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" dedi. - KİLİS

Milletvekili Dülger'den GAÜN Rektörü Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 16:19:35. #1.14#
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