Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret
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Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger beraberindeki heyet ile birlikte Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'nu ziyaret etti.

08.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:10
Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret

Mustafa Hilmi Dülger beraberindeki heyet ile birlikte Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'nu ziyaret etti.


Milletvekili Dülger beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Milletvekili Dülger ile İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın ve beraberindekiler in Albay Mehmet Cihanoğlu'nu ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. - KİLİS

Kaynak: İHA
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