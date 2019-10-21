Milletvekili Dülger'den Dünya Gazeteciler günü mesajı

21.10.2019 16:10

AK Parti Kilis Milletvekilli Mustafa Hilmi Dülger, Dünya Gazeteciler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dülger, mesajında, basın düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Basının kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak, demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlendiğini hatırlatan Dülger, Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basının, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde de önemli rol üstlendiğini aktardı.

Milletvekili Dülger, kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan başta Kilis Basın Mensupları olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum."

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bakkallar'dan AA'ya ziyaret etti

AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bakkallar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kilis Bürosunu ziyaret etti.

Bakkallar, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın önemli bir misyon üstlendiğini, yurt içi ve dışında geniş bir coğrafyada hizmet verdiğini söyledi.

AA'nın özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında Kilis-Suriye sınır hattında büyük fedakarlık gösterdiğini anlatan Bakkallar, "AA, zulme uğrayan coğrafyaların sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli görevler yürütüyor. Orta Doğu başta olmak üzere zulme uğrayan halkların yer aldığı birçok noktada Anadolu Ajansı gerçekleri dünyaya duyurmaktadır." dedi.

Kaynak: AA