Milletvekili Dülger'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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Milletvekili Dülger'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

13.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:44
Milletvekili Dülger'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, Sağlık hizmetlerinin sunulmasında fedakarca çalışan, kıymetli hekimlerin, sağlık çalışanlarının "14 Mart Tıp Bayramını kutladığını belirtti. Dülger, mesajında "Vatandaşların sağlıklı olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlayacak, etkili, kaliteli sağlık hizmetlerini sunmak, devletlerin en öncelikli görevlerinin başında gelmektedir. Yaşam için temel şart ve Anayasal bir hak olan sağlıklı yaşam hakkı, insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. Vatandaşların güvenlik, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının etkin ve yaygın biçimde karşılanması, sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Devlet olarak ülkemizin refahını arttırmak, halkımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek, vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda görevimizi yerine getiriyoruz ve olumlu sonuçlarını da görüyoruz. İlerleyen yıllarda da 2023 vizyonumuz çerçevesinde yeni çalışmalar ile hem vatandaşımızın sağlık ihtiyacını karşılamaya, hem de sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmeye yönelik daha güçlü adımlar atacağız. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve her alanda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek seviyede olan Türkiye, sağlık alanında da ne kadar ileride olduğunu yaptığı başarılı çalışmalarla ve önemli yatırımlarla birlikte sunulan sağlık hizmetlerinde kanıtlamıştır. Bu başarıda başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarının da büyük emeği vardır. Bu duygu ve düşüncelerle 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla yurdumuzun her köşesinde insan sağlığı için fedakarca hizmet eden, karşılaştığı türlü güçlüklere rağmen vatandaşlarımızın sağlık sorunlarına yönelik insanüstü gayret gösteren hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor. Hizmetleri için şükran ve sevgilerimi sunuyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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