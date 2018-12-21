Milletvekili Dikbayır, "Tank Palet Fabrikasının Özelleştirme Kararı Kabul Edilemez"

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Tank Palet Fabrikası ile ilgili alınan özelleştirme kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Dikbayır, halk arasında Tank Palet Fabrikası olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrikası'nın, Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla 2019 yılı sonuna kadar özelleştirilmesi kararını eleştirdi. Milletvekili Dikbayır, bunun bir özelleştirilmeden çok, şu anda belli olan bir gruba devir işlemi olarak gördüklerini, özelleştirme fikrinden, şekline kadar tüm boyutlarıyla konunun karşısında olduklarını ifade etti.

'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'

Milletvekili Dikbayır yaptığı açıklama, "AK Parti iktidarları döneminde devletimizin tüm stratejik kurumları özelleştirilmiştir. Telekom, Şeker Fabrikaları gibi bir devletin olmazsa olmaz kurumlarının özelleştirilmesi bir tarafa, yabancılara altın tepsilerde sunulmuştur. Milli güvenliğimizde derin yaralar açan bu adımların bir yenisi daha bu defa da milli savunma sanayi alanında yapılmak istenmektedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

"Türkiye'nin gözbebeği"

Binden fazla kişinin istihdam edildiği ve bugün tanklar, obüsler yapan fabrikanın Sakarya'nın gururu, Türkiye'nin de gözbebeği olduğunu kaydeden Milletvekili Dikbayır, "Bu fabrikamız zaten modern tanklar, obüsler yapabilmektedir. Çok ileri düzeyde bir tecrübesi bulunmaktadır. Biraz daha destekle milli tank yapabilecek seviyeye bile çıkartılabilecekken, bunu özel sektöre devretmenin masum hiçbir tarafı yoktur. Var olan tecrübe de çöpe atılmak istenmektedir. Türkiye'nin verimlilik açısından ilk sıralarında yer alan fabrikaya kimse el uzatamaz. Konu vatan millet olduğunda gözünü kırpmadan tankların önüne yatan vatan evlatları varken, adımlarınızı doğru atmanız gerekmektedir" dedi.

"Sakaryalıların da bir hesabı var?"

Sakarya'daki herkesin bu kararın ardından şok yaşadığını ve şehirde büyük bir tepki olduğunu ifade eden Milletvekili Dikbayır, "Aslında bu fabrikanın kime devredilmek istendiği hepimizin malumudur. Bu şahsa önce savunma sanayi ve demiryolu sanayi yatırımları için Karasu'da yer tahsisleri yapılmamış mıydı? Bu kadar yatırıma ne gerek var, Sakarya'da Tank Palet fabrikası, TÜVASAŞ fabrikaları var zaten mi denilmiştir. Kimseye danışmadan, sormadan karar alan Cumhurbaşkanının ve yandaş işadamının Tank Palet ile ilgili bir hesapları varsa, Sakaryalıların da ondan daha büyük bir hesabı vardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"31 Mart'ta sağlam bir tokat geliyor"

Konuyu "Nereden tutsanız elinizde kalıyor" şeklinde özetleyen Milletvekili Dikbayır, "Şimdi yandaş tüccar gazeteciler bile korkudan dile gelmeye başladılar. 'Millet bize sağlam bir tokat atmaya hazırlanıyor' diyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Evet bu millet size sağlam bir tokat atmaya hazırlanıyor. 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyor. Elimizde kalan gözbebeğimiz fabrikalarımızı size yedirtmeyiz. Midenize öyle bir oturur ki, ağırlığının üstesinden gelemezsiniz. AK Parti iktidarı uzatma dakikalarını oynuyor. İYİ Parti iktidarında elbette ki tüm bunların hesabı sorulacak ve açılan tüm yaralar onarılacaktır" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA