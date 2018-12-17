Milletvekili Dikbayır; "Gün, Birlik Günüdür"

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Erdoğan Isır ve yönetimini ziyaret etti. CHP İl Başkanı Erdoğan Isır'ın ev sahipliği yaptığı ziyaretten, CHP Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent ve CHP İlçe Başkanları da bulundu. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette, seçimde yapılacak güç birliği ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

"Çok onurlu bir davranış"

Milletvekili Dikbayır, parti genel merkezlerinde alınan kararın Sakarya'mız ve ülke açısından hayırlı olmasını dilerken, "Genel merkezlerin bu konularda aldığı kararların illerdeki teşkilat veya örgütlerde de kabul görmesi bazen zaman alabiliyor. Fakat Sakarya'da gördüğümüz, CHP'li arkadaşlarımızın, Ülke ve Sakarya'nın çıkarlarını öne çıkararak bu süreci çok olumlu olarak sürdürdükleri şeklinde. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bazı illerde de bizim teşkilatlarımız aynı şiar ile çalışmalarını yönlendiriyorlar. Bu ülkemizin ve Sakaryamızın umutlu yarınlarını inşa etmek için çok onurlu bir davranış" diye konuştu.

"Adayları hep birlikte belirleyeceğiz"

Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya'da İYİ Parti adaylarının partiler arası güç birliği içerisinde destekleneceğini de hatırlatarak, "Bu demek değildir ki bizler sadece kendi düşüncelerimiz doğrultusunda adayları belirleyeceğiz. Biz de üzerimize düşen sorumluluk ile mantıklar çerçevesinde tüm partiler ile istişarelerde bulunarak adayları belirleyeceğiz. Hep diyoruz, Sakaryamız ve ülkemiz için siyasi partiler veya şahıslar için şimdi fedakarlıklarda bulunma vaktidir. Sakarya'mızın milli takımını ancak bu şekilde oluşturabiliriz. Herkesin içine sinecek, herkesten destek alabilecek, herkesin gönül rahatlığıyla sandığa giderek oy atabileceği kadroları bu yöntemle belirleyeceğiz" dedi.

"Güçbirliği sadece 2 partiyi kapsamayacak"

Sakarya'daki güç birliğinin sadece 2 parti ile sınırlı kalmayacağını da ifade eden Milletvekili Dikbayır, "Daha önceden de istişarelerde bulunduğumuz partiler oldu. İttifakımız sadece İYİ Parti ile CHP arasında olmayacağına inanıyorum. Saadet Partisi ve Demokrat Parti de güç birliği içerisinde yer alabilir. Bunu süreç içerisinde herkes görecek. Gün birlik günüdür. Bireysel veya parti olarak değil, Sakarya ve Ülkemizin yarınları için bir araya gelme günüdür. Sakarya'yı ve ülkemizi yerel yönetimlerde yönetecek iş bilen kadroları oluşturma günüdür" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA