Milletvekili Dikbayır'dan Büyükşehir Belediyesi Kanun Teklifi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Büyükşehir Belediyesinin gelirlerini artırıcı kanun teklifi sundu.

Daha önce TBMM komisyonlarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gelirinin artırılması konusunda çalışmalar yapan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, konunun takibini sürdürüyor. Dikbayır, hazırladığı kanun teklifini 2018'in son günlerinde TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen pay hesaplanırken, ihracat nedeniyle kesinti yapılmamasını öngörüyor. Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirse Sakarya Büyükşehir Belediyesinin İller Bankası'ndan aldığı payın çok ciddi oranlarda artması bekleniyor.

"Kanun teklifi"

2018'de adından en fazla söz ettiren Sakarya Milletvekili olan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 2018 bitmeden verdiği sözü tuttu ve Sakarya Büyükşehir Belediye bütçesinin İller Bankası'ndan aldığı payda ciddi artışlara neden olması beklenen Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifi, şu anda yürürlükte olan kanunun 2'inci maddesinin 1'inci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor. Söz konusu 1'inci fıkrada, Büyükşehirlerin aldıkları payların hesaplanma yöntemine atıfta bulunarak, "Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır" dedi.

"Sakarya'da vergi iade oranı yüzde 78"

Milletvekili Ümit Dikbayır, kanun teklifinin gerekçesinde, 2017 yılında 30 Büyükşehir belediyesindeki vergi iade oranı ortalamasının yüzde 14 olduğunu hatırlatarak, "Ancak ihracat yapan firmaların yoğun olduğu illerde bu oranın ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Örneğin Kocaeli ilinde vergi iade oranı yüzde 3 iken, Ordu'da yüzde 21, Sakarya ilinde ise vergi iade oranı yüzde 78'dir" diye konuştu.

"Tek fıkranın iptali yeterli"

5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasında İl özel idarelerine ayrılacak ayın illere göre dağıtım koşullarının nasıl sıralandığını da hatırlatan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ikinci maddenin ilk fıkrasında yer alan "Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır" cümlesinin payların dağıtımının adaletsiz olmasına neden olduğunu, çünkü ihracat firmalarının yoğunlukta olduğu Sakarya gibi illerin vergi iade oranlarının yüksek olduğunu vurguladı.

"Yerel hizmetler"

Değişikliğin iller bazında da İhracatı daha fazla teşvik edeceğini de kaydeden Milletvekili Dikbayır, "Devletimiz yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı ve üretim olanaklarını artırmak amaçlı vergi iadesi mekanizması sıklıkla kullanılmaktadır. Yerel yönetimler de aynı amaçlarla bölgelerinde hizmet vermektedir. Yerel yönetimlere bu hizmetleri yapmaları için kaynak aktarılırken, hesaplama tekniği nedeniyle destek tam anlamıyla sağlanamamaktadır. Söz konusu durum destek politikalarının dolaylı olarak etkinliğini düşürmektedir. Yüksek oranda üretim ve ihracat yapılan illerde, başta alt yapı hizmetleri olmak üzere bütün belediyecilik hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla ihracat teşvikini sadece firmalara yapmak, üretimin desteklenmesi noktasında yetersiz kalmaktadır. Teklifte sunulan kanun değişikliği ile üretim ve ihracat, il özel idaresi ya da belediyeler vasıtasıyla da desteklenmiş olacaktır. İl özel idarelerine ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek payın tüm illere adil olarak dağıtılması için 5779 Sayılı Kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasının teklifte sunduğumuz şekilde değiştirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA