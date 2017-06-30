Milletvekili Demir Hanönü İlçesini Ziyaret Etti
AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu'nun Hanönü ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu'nun Hanönü ilçesini ziyaret etti.
Demir'i Belediye Başkanı Serkan Uçar, AK Parti Hanönü ilçe Başkanı Hüseyin Öztürk ve AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.
Belediye Başkanı Uçar'ı makamında ziyaret eden Demir, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra esnafları ziyaret eden Demir, vatandaşlarla sohbet etti.