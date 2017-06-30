Milletvekili Demir Hanönü İlçesini Ziyaret Etti

Milletvekili Demir Hanönü İlçesini Ziyaret Etti

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu'nun Hanönü ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Demir Hanönü İlçesini Ziyaret Etti

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu'nun Hanönü ilçesini ziyaret etti.

Demir'i Belediye Başkanı Serkan Uçar, AK Parti Hanönü ilçe Başkanı Hüseyin Öztürk ve AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

Belediye Başkanı Uçar'ı makamında ziyaret eden Demir, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnafları ziyaret eden Demir, vatandaşlarla sohbet etti.