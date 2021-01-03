'Milletvekili danışmanları aleyhine sonuç doğuracak hiçbir işlem yapılmamaktadır'
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'Milletvekili danışmanları aleyhine sonuç doğuracak hiçbir işlem yapılmamaktadır'

03.01.2021 17:00 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:04
'Milletvekili danışmanları aleyhine sonuç doğuracak hiçbir işlem yapılmamaktadır'

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nce, yıl sonunda milletvekili danışmanları hakkında işe giriş-çıkış işlemi yapılmadığı belirtilerek, "Yıl sonunda milletvekili danışmanları hakkında tazminat yönünden, yine mali veya mali olmayan bir başka hak açısından aleyhe sonuç doğuracak hiçbir...

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nce, yıl sonunda milletvekili danışmanları hakkında işe giriş-çıkış işlemi yapılmadığı belirtilerek, "Yıl sonunda milletvekili danışmanları hakkında tazminat yönünden, yine mali veya mali olmayan bir başka hak açısından aleyhe sonuç doğuracak hiçbir işlem yapılmamaktadır" açıklaması yapıldı.

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kurumları ve dijital mecralarda, TBMM'de görev yapan milletvekili danışmanlarına tazminat ödenmemesi için her yılbaşı gecesi giriş-çıkış işlemi yapıldığına dair iddiaların yer aldığı bildirildi. TBMM'de görevli milletvekili danışmanlarının 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edildiği belirtilerek, "6253 sayılı Kanun'un 30'uncu maddenin dördüncü fıkrası, 'milletvekilleri danışmanları dahil bu madde uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılacak tüm personelin sözleşme usul ve esaslarının Başkanlık Divanınca belirleneceğini' hükme bağlamıştır. Bu kapsamda 6253 sayılı Kanun'un 30/4. maddesi uyarınca TBMM Başkanlık Divanı'nın 06.01.2012 günlü, 12 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Milletvekillerinin Yasama Faaliyetlerinde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacak Danışman, İkinci Danışman ve İlave (Yardımcı) Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 5'inci maddesinin üçüncü fıkrası, her milletvekili için bir danışman, bir ikinci danışman ve bir ilave (yardımcı) personel ile imzalanacak sözleşmelerin süresinin bir yıl olduğunu öngörmektedir. Söz konusu esaslar uyarınca milletvekili danışmanları ile imzalanan tip hizmet sözleşmesinin 'sözleşme süresi' başlıklı 7'nci maddesinde de 'ilgilinin sözleşme süresi sonunda hizmetinin devam etmesi halinde sözleşmenin aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılacağı' hükmü yer almaktadır" denildi.

'ALEYHE SONUÇ DOĞURACAK HİÇBİR İŞLEM YAPILMAMAKTADIR'Milletvekili danışmanlarının sözleşme sürelerinin bir yıl olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili milletvekili tarafından hizmetinin sonlandırılması istenilmeyen danışmanların hizmet sözleşmeleri her yıl sonunda bir sonraki takvim yılı için aynı şartlarla uzatılmış sayılmaktadır. Bunun dışında ilgili haberde iddia edildiği gibi, yıl sonunda milletvekili danışmanları hakkında işe giriş-çıkış işlemi yapılmamaktadır. Yine hizmeti devam eden milletvekili danışmanlarının hizmet sözleşmelerinin yıl sonunda aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılması, milletvekili danışmanlarının tazminat veya bir başka mali haktan mahrum kalmalarına neden olmamaktadır. Haberde bahsi geçen milletvekili danışmanlarına iş sonu tazminatı ödemesi yapılamamasının sebebi ise, 6253 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 'bu kapsamda çalıştırılan personele sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz' hükmüdür. Sonuç olarak, TBMM'de görev yapan milletvekili danışmanlarına açık kanun hükmü sebebiyle tazminat ödemesi yapılamamaktadır. Haberde iddia edildiğinin aksine, yıl sonunda milletvekili danışmanları hakkında tazminat yönünden, yine mali veya mali olmayan bir başka hak açısından aleyhe sonuç doğuracak hiçbir işlem yapılmamaktadır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aynur Ekiz

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