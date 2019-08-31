Milletvekili Dalkılıç, İBB'den çıkarılan işçilerle buluştu

31.08.2019 16:02

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçileri ziyaret ederken, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, işten çıkarılan işçilerle buluştu. Belediye binası önünde eylem yapan işçileri ziyaret eden Dalkılıç, sohbet ettiği işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

İşçiler, haksız şekilde işten çıkarıldıkları belirtirken, Dalkılıç'a iş haklarının feshedildiğine dair SMS'i gösterdi. Dalkılıç, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Dalkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi kucaklaşmaktan, kardeşlikten bahsettiğini, 'emekçi kardeşlerimize selam gönderiyorum, hiç kimse işinden, ekmeğinden olmayacak' dediğini hatırlatırken, söyledikleriyle uygulamalarının çeliştiğini kaydetti.

İmamoğlu'nun bu uygulamasını milletin vicdanına bıraktığını dile getiren Dalkılıç, İmamoğlu'nun parti gözetmeksizin işini yapan arkadaşlarla beraber çalışacaklarına dair sözünü tutmasını istedi.

"Biz de onları yalnız bırakmayacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da seçim öncesi söylemlerine dikkati çeken Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran seçimleri öncesinde meydanlarda, 'namus sözü veriyorum, hiçbir işçi kardeşim ekmeğinden olmayacak' diye açıklamalarını hatırlıyoruz. Bugün bu arkadaşlarımız hem ekmeklerinden oldular, mağdur edildiler, bir de rencide ediliyorlar. Deniyor ki 'bunlar bankamatik memuru'. Yani 'çalışmadan maaş alıyorlar' diye bir de arkadaşların onurlarıyla oynanıyor."

Dalkılıç, millet adına işçilerin yanında olacaklarını ifade ederken, "Onlardan beklediğimiz olgunluk içerisinde haklarını aramaları. Biz de onları yalnız bırakmayacağız, takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li milletvekillerine davet

CHP'li milletvekillerinin de söz konusu işçilerin haklarına sahip çıkmalarını temenni eden Dalkılıç, "Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlar her yerde işçi-emekçi haklarından bahsederler. Bugün burada işlerinden olmuş, emekçi, işçi kardeşlerim var. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımızı da bu işçilerimizi dinlemeye davet ediyorum." dedi.

İstanbul'un dünya kenti olmasında şehrin her sokağına hizmet götüren işçilerin de katkısı olduğuna vurgu yapan Dalkılıç, "Yıllardır İstanbul'un çehresi değiştiyse, yıllardır İstanbul gerçekten muhteşem bir şehir olduysa bu arkadaşlarımızın büyük emekleri var. Bu emeklere saygı göstermeleri lazım." diye konuştu.

İşçilerin birebir konuşularak değil de SMS ile işten çıkarıldığına işaret eden Dalkılıç, "Bu arkadaşlarımızın haklarının, hukuklarının korunması için biz elimizden geleni yapacağız." dedi.

İstanbul halkının gerilim değil, hizmet beklediğini anlatan Dalkılıç, "İstanbul'da gerçekten bir kucaklaşmadan bahseden arkadaşlar önce beraber çalışacağı mesai arkadaşlarıyla kucaklaşmayı başarsın, slogan atmasın." şeklinde konuştu.

Dalkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz zaten 2001'den beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm milletimizle kucaklaşıyoruz. Hatta yetmiyor tüm mazlum insanlarla, dünyanın neresinde dini, ırkı ne olursa olsun insanlarla, insanlıkla kucaklaşmaya devam ediyoruz. Bunu da siyasi olarak yapmıyoruz. Biz insanız, inancımız gereği herkesle kucaklaşarak, herkesle kardeşçe, adilce, güzelce yaşamak için elimizden geleni yapıyoruz."

İşçiler, "Her şey böyle mi güzel olacak?", "İşçiyiz, bankamatik memuru değiliz.", "Ekmeğimiz için beklemeye devam.", "İşçiyiz, haklıyız." yazılı dövizler taşırken, "Derdimiz ekmek, hak, hukuk, adalet.", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız.", "İşçiler burada, namus sözü nerede?" şeklinde slogan attı.

Kaynak: AA