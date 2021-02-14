Milletvekili Çilez ve Başkan Demir'den Havza Belediyesi çalışanı Altınışık'ın ailesine taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milletvekili Çilez ve Başkan Demir'den Havza Belediyesi çalışanı Altınışık'ın ailesine taziye ziyareti

14.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:36
Milletvekili Çilez ve Başkan Demir'den Havza Belediyesi çalışanı Altınışık'ın ailesine taziye ziyareti

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geçirdiği rahatsızlık sonucu 40 yaşında hayatını kaybeden Havza Belediyesi çalışanı Osman Altınışık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geçirdiği rahatsızlık sonucu 40 yaşında hayatını kaybeden Havza Belediyesi çalışanı Osman Altınışık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çilez ve Demir, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Havza Belediyesi makam şoförü Altınışık'ın ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Çilez, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Demir de Altınışık'ın eşi ve çocukları ile Yeşialan Mahallesi Muhtarı olan amcası Şerif Altınışık ile görüşerek, "Havza için emek vermiş değerli kardeşimizin erken vefatı bizleri de derinden üzdü. Her zaman sizlerin yanındayız. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kuran-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Osman Kavala Fahrettin Koca Temel Karamollaoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Buse Varol Cem Yılmaz Barış Manço
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Çilez ve Başkan Demir'den Havza Belediyesi çalışanı Altınışık'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 11:43:45. #1.16#
title